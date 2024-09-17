Эль Мюрид: Попытка покушения на Трампа выглядит карикатурно

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Политический обозреватель Эль Мюрид прокомментировал в своем ТГ-канале недавний инцидент со стрельбой, в которой могли усмотреть покушение на экс-президента США Дональда Трампа.

«Вчерашняя попытка покушения на Трампа выглядит достаточно карикатурно, и именно поэтому она похожа на правду. Психически лабильный сторонник Демпартии, донативший ей несколько десятков раз, яростный сторонник революций и майданов, побывавший на экскурсии в революционном Киеве и живо следящий за событиями на Украине (при том, что средний американец слабо осведомлен о происходящем в соседнем штате, а уж что происходит за границей – так это вообще другая галактика) – в общем, человек, который предположительно был готов к покушению на Трампа, как раз таки вполне вписывается в картину. Психопат, полагающий себя мессией, призванной изменить мир – самое то для стрелка-одиночки», – написал эксперт в своем тг-канале.

«Другой вопрос, что это чистой воды любительщина, и минимально организованная служба охраны именно такого рода угрозы должна устранять на подходах. Что и вышло.

Поэтому, хотя никакого покушения так и не произошло, никто по Трампу в этот раз не стрелял, но в общем, как попытку покушения, вчерашний случай вполне можно засчитать», – добавил Эль Мюрид.