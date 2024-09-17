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США жаждут организовать переговоры глав МИД Азербайджана и Армении

США жаждут организовать переговоры глав МИД Азербайджана и Армении

США всегда с нетерпением ждут возможности организовать встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении.

С данным заявлением в ходе регулярного брифинга выступил глава пресс-службы Госдепа Мэтью Миллер.

«Мы продолжаем поддерживать усилия обеих стран по достижению прочного и достойного мира. Они (Азербайджан и Армения) добились значительного прогресса в завершении мирного соглашения, и мы готовы поддержать их всеми возможными способами, в том числе организацией встречи, если это будет полезно», – сказал он.

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