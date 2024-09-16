Принц Гарри получил «подарок» с того света

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Прабабушка принца Гарри, Елизавета Боуз-Лайон, оставила ему в наследство восемь миллионов фунтов стерлингов на 40-летие. Об этом пишет The Sun.

Когда герцогу Сассекскому Гарри было десять лет, его прабабушка выделила 19 миллионов фунтов стерлингов на будущее правнуков. Эта сумма была разделена на две части и должна была выплачиваться на 21-й и 40-й дни рождения принца Гарри и принца Уильяма.

Королевский историк Хьюго Викерс уверен, что Гарри будет не против получить денежный подарок, сделанный ему с того света. По мнению Викерса, деньги от прабабушки должны помочь герцогу Сассекскому и его жене Меган Маркл продолжить вести «дорогой образ жизни». Кроме того, средства принцу Гарри нужны для обеспечения безопасности. Он много потратил и на развитие личных проектов, например, The Parents’ Network — организации для помощи родителям.

При этом приближенные к британской королевской семье полагают, что Гарри могло достаться больше денег, чем его брату, принцу Уильяму. Согласно их предположениям, Елизавета Боуз-Лайон думала, что у Уильяма будет больше средств как у первого наследника престола.

Бенефициарами трастового фонда Елизаветы Боуз-Лайон также считаются дети младшей сестры Елизаветы II, принцессы Маргарет, и дочери Маргарет принцессы Анны.