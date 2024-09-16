В Лондоне и Вашингтоне опасаются передачи Ирану российских ядерных технологий

77 Просмотров

Великобритания и США выразили опасения, что Россия могла передать Ирану ядерные технологии в обмен на поставку баллистических ракет, пишет Bloomberg. Этот вопрос был поднят на саммите в Вашингтоне, где встретились премьер-министр Великобритании Киир Стармер и президент США Джо Байден.

На встрече обсуждалась усиливающаяся военная кооперация между Москвой и Тегераном, что вызывает тревогу у Запада на фоне стремления Ирана обогатить уран для создания ядерного оружия.

Ранее на прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен также высказал аналогичные опасения во время визита в Лондон, где встречался со своим британским коллегой Дэвидом Лэмми. В частности, Блинкен заявил, что сотрудничество России и Ирана носит двусторонний характер и включает обмен технологиями, в том числе ядерными, а также космическими данными.