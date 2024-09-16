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Подозреваемый в покушении на Трампа может получить 20 лет тюрьмы

Подозреваемый в покушении на Трампа может получить 20 лет тюрьмы

Подозреваемый в деле о предполагаемом покушении на кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа Райан Уэсли Рут может получить до 20 лет тюремного заключения по двум пунктам обвинения. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на судебный документ.

По его данным, Руту может грозить 15 лет лишения свободы и штраф в размере $250 тыс. по обвинению в хранении огнестрельного оружия. Второе обвинение в хранении оружия со стертым серийным номером может повлечь за собой тюремное заключение сроком на пять лет и штраф в размере $250 тыс.

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