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Алиев указал Блинкену на важность прекращения территориальных претензий Еревана

Алиев указал Блинкену на важность прекращения территориальных претензий Еревана

16 сентября государственный секретарь США Энтони Блинкен позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Об этом сообщает пресс-служба президента Алиева.

Подчеркнув важность прочного мира между Арменией и Азербайджаном, Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты Америки и впредь будут прилагать усилия для достижения этой цели. Он расценил как позитивный шаг достижения в области делимитации границ между Арменией и Азербайджаном, в том числе подписание в соответствующем порядке 30 августа 2024 года Положения о совместной деятельности комиссий по делимитации государственной границы.

Заявив, что в регионе уже существует мир, глава государства подчеркнул, что именно благодаря усилиям Азербайджана в нашем регионе возникли новые реалии и статус-кво, основанные на справедливости и международном праве. Отметив, что инициатором мирного договора между Арменией и Азербайджаном также является именно наша страна, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что для подписания этого договора важно, чтобы Армения положила конец территориальным претензиям против Азербайджана в своей Конституции и других законодательных актах, а также чтобы была прекращена деятельность Минской группы ОБСЕ, являющейся пережитком прошлого, и всех связанных с нею институтов. Коснувшись вопроса делимитации границ, президент Ильхам Алиев отметил положительные результаты, достигнутые в рамках двустороннего процесса, и сказал, что этот процесс будет осуществляться на основе Положения.

В ходе телефонного разговора был затронут вопрос проведения COP29 в нашей стране.

Подчеркнув, что его страна оказывает поддержку Азербайджану для успешного проведении COP29, Энтони Блинкен сказал, что команды и делегации COP Азербайджана и США тесно сотрудничают.

Выразив удовлетворение этим сотрудничеством, президент Ильхам Алиев высказал надежду на то, что в рамках СОР будет достигнут консенсус, в частности, развитыми государствами, относительно принятия важных решений, связанных с климатическим финансированием.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по двусторонним отношениям между Азербайджаном и США.

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