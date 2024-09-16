Алиев указал Блинкену на важность прекращения территориальных претензий Еревана

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16 сентября государственный секретарь США Энтони Блинкен позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Об этом сообщает пресс-служба президента Алиева.

Подчеркнув важность прочного мира между Арменией и Азербайджаном, Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты Америки и впредь будут прилагать усилия для достижения этой цели. Он расценил как позитивный шаг достижения в области делимитации границ между Арменией и Азербайджаном, в том числе подписание в соответствующем порядке 30 августа 2024 года Положения о совместной деятельности комиссий по делимитации государственной границы.

Заявив, что в регионе уже существует мир, глава государства подчеркнул, что именно благодаря усилиям Азербайджана в нашем регионе возникли новые реалии и статус-кво, основанные на справедливости и международном праве. Отметив, что инициатором мирного договора между Арменией и Азербайджаном также является именно наша страна, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что для подписания этого договора важно, чтобы Армения положила конец территориальным претензиям против Азербайджана в своей Конституции и других законодательных актах, а также чтобы была прекращена деятельность Минской группы ОБСЕ, являющейся пережитком прошлого, и всех связанных с нею институтов. Коснувшись вопроса делимитации границ, президент Ильхам Алиев отметил положительные результаты, достигнутые в рамках двустороннего процесса, и сказал, что этот процесс будет осуществляться на основе Положения.

В ходе телефонного разговора был затронут вопрос проведения COP29 в нашей стране.

Подчеркнув, что его страна оказывает поддержку Азербайджану для успешного проведении COP29, Энтони Блинкен сказал, что команды и делегации COP Азербайджана и США тесно сотрудничают.

Выразив удовлетворение этим сотрудничеством, президент Ильхам Алиев высказал надежду на то, что в рамках СОР будет достигнут консенсус, в частности, развитыми государствами, относительно принятия важных решений, связанных с климатическим финансированием.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по двусторонним отношениям между Азербайджаном и США.