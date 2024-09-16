Блинкен созвонился с президентом Алиевым |
Пашинян: Мир между Арменией и Азербайджаном будет выгоден Грузии, Турции и Ирану |
Пезешкиан назвал Турцию братской страной и воздержался от критики проекта Баку |
Уилл Смит делится видео из Баку |
В Азербайджане вводят обязательную сортировку мусора |
Токаев заявил Шольцу, что Россия остается непобедимой |
Азербайджан передал России ноту |
Наоми Кэмпбелл: Честь размахивать клетчатым флагом на Гран-при Азербайджана |
БИГ требует от правительства Нидерландов уважать свободу народов |
Главное Общество

Экс-депутату Назиму Бейдемирли грозит 9-летний срок

Экс-депутату Назиму Бейдемирли грозит 9-летний срок

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебный процесс по уголовному делу бывшего депутата Назима Бейдемирли, обвиняемого в вымогательстве.

Следствие по делу было завершено, уточняет «Репорт». Прокурор потребовал приговорить экс-депутата к 9 годам лишения свободы.

Напомним, что Назим Бейдемирли был арестован в июле 2023 года. По версии обвинения, Бейдемирли, угрожая распространением компрометирующих видеозаписей, вымогал у некоего гражданина 50 тыс. манатов. Несмотря на то, что в июне прошлого года потерпевший передал экс-депутату 10 тыс. манатов, он продолжил его шантажировать, требуя выплаты оставшейся суммы.

Теги:
Из этой рубрики
Экс-депутату Назиму Бейдемирли грозит 9-летний срок
Общество

Экс-депутату Назиму Бейдемирли грозит 9-летний срок

2024/09/16, 18:27
Туркомпании обвинили в мошенничестве с трудоустройством
Общество

Туркомпании обвинили в мошенничестве с трудоустройством

2024/09/16, 17:58
Мехрибан Алиева пожелала школьникам усердия и отличных оценок
Общество

Мехрибан Алиева пожелала школьникам усердия и отличных оценок

2024/09/16, 16:20
Турпоток из Пакистана в Азербайджан вырос более чем на на 50%
Общество

Турпоток из Пакистана в Азербайджан вырос более чем на на 50%

2024/09/16, 16:17
Старшеклассник ранил односельчанина в первый день занятий
Общество

Старшеклассник ранил односельчанина в первый день занятий

2024/09/16, 15:38
Уилл Смит делится видео из Баку
Общество

Уилл Смит делится видео из Баку

2024/09/16, 15:04
Из Баку отправился первый рейсовый автобус в Ходжалы, Ханкенди и Шушу
Общество

Из Баку отправился первый рейсовый автобус в Ходжалы, Ханкенди и Шушу

2024/09/16, 14:55
В Азербайджане вводят обязательную сортировку мусора
Общество

В Азербайджане вводят обязательную сортировку мусора

2024/09/16, 14:45
ЦИК подвел итоги парламентских выборов
Общество

ЦИК подвел итоги парламентских выборов

2024/09/16, 14:10