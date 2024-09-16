Экс-депутату Назиму Бейдемирли грозит 9-летний срок

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В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебный процесс по уголовному делу бывшего депутата Назима Бейдемирли, обвиняемого в вымогательстве.

Следствие по делу было завершено, уточняет «Репорт». Прокурор потребовал приговорить экс-депутата к 9 годам лишения свободы.

Напомним, что Назим Бейдемирли был арестован в июле 2023 года. По версии обвинения, Бейдемирли, угрожая распространением компрометирующих видеозаписей, вымогал у некоего гражданина 50 тыс. манатов. Несмотря на то, что в июне прошлого года потерпевший передал экс-депутату 10 тыс. манатов, он продолжил его шантажировать, требуя выплаты оставшейся суммы.