Кобахидзе рад стратегическому сотрудничеству с Арменией

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Рад тому, что между Грузией и Арменией сформировалось стратегическое сотрудничество.

Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на совместной пресс-конференции после переговоров с главой Правительства Армении Николом Пашиняном в Тбилиси 16 сентября.

По его словам, которые приводит news.am, стратегическое сотрудничество способствует углублению отношений между двумя странами. «Я выразил признательность премьер-министру РА за голосование в пользу резолюции ООН, которая касалась насильственного перемещения жителей из Абхазии и их возвращения. Это решение способствует дальнейшему укреплению отношений между нашими двумя странами. Динамика наших отношений очень высокая, визиты на высшем уровне – явление частое. Мы обязаны поддержать эту динамику», – заявил Кобахидзе.

Премьер-министр Грузии подчеркнул, что они с Пашиняном обсудили перспективы сотрудничества во всех сферах.