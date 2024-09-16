Пезешкиан назвал Турцию братской страной и воздержался от критики проекта Баку

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Новоизбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан сделал заявление, затронув ряд важных вопросов, однако тему Зангезурского коридора, который в последнее время подвергается критике со стороны некоторых иранских депутатов, он обошёл молчанием. За это его уже начали критиковать армянские паблики.

В своём выступлении президент подчеркнул дружественные отношения с Турцией, назвав её братской страной, с которой Иран стремится укреплять всесторонние связи.

Также президент отметил, что, несмотря на наличие гиперзвуковых ракет в арсенале Ирана, они не были переданы хуситам из йеменского движения «Ансар Аллах».

Эти заявления Масуд Пезешкиан сделал на своей первой пресс-конференции после вступления в должность, в присутствии иранских и зарубежных журналистов. Трансляцию мероприятия вёл телеканал IRIB.

«У Ирана есть эти [гиперзвуковые] ракеты, но не того типа, что применяли [хуситы]. Иран ракеты не поставлял», — подчеркнул президент.