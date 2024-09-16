Зангезурский коридор: угроза растет, Баку не допустит риска

610 Просмотров

В Армении, в доказательство своей слепоты и глухоты, в качестве благовидного предлога не замечать то, что расположено перед носом, все чаще повторяют, что коммуникации, проходящие по территории РА, должны контролировать армянские силовики, а не третьи силы.

Страдающий словоблудием в хронической форме армянский варчапет Никол Пашинян регулярно жалуется, мол, все неправильно истолковывают некоторые пункты трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, и один только он способен увидеть там то, что есть на самом деле.

Вообще, стоит отметить, что некоторые представители этой сказочной страны имеют удивительную способность быть максимально искренними в своих заблуждениях. Точнее, они так яростно пытаются убедить в ошибочной версии других, что потом сами начинают свято верить в свое же нелепое заключение. Такое впечатление, будто на территории Армении и вовсе нет военной базы РФ, а границы страны стерегут не российские пограничники.

По словам Пашиняна, он постоянно наблюдает настойчивые попытки непонятливых людей представить ряд моментов, указанных в упомянутом документе относительно Зангезурского коридора, в искаженном виде. Воваевич несказанно возмущен в связи с этим и настаивает, что безопасность коммуникаций в Армении должны обеспечивать не внешние силы, а свои, родные армянские военнослужащие. Эти элементы запатентованного армянами народного горлобесия регулярно уходят в массы, несмотря на то, что в трехстороннем заявлении четко прописано, что за контроль над транспортным сообщением отвечают российские пограничники.

Этот момент в документе до сих пор значится, формулировки те же, заявление никто не менял и не отказывался от стоящей под ним подписи. Если бы только в Баку цитировали данный пункт таким образом, то можно было бы усомниться. Но когда две из трех сторон умеют различать буквы, а оставшаяся начинает тупо «осуществлять езду по ушам», тут очевидно, что вопросы появляются именно к последней. Так что армянское краснобайство, несмотря на свои глубокие корни, давние традиции и четкие цели, успеха не возымеет в любом случае.

Пусть лучше руководство Армении расскажет, какой такой контроль они могут установить и насколько логично называть эти планы таким образом, если сам глава правительства заявляет о пропаже большого количества оружия после войны в Карабахе в 2020 году.

«После 44-дневной войны пропало большое количество оружия. Мы даже обсуждали этот вопрос на заседании Совета безопасности. Мы с МВД разработали новый метод обнаружения оружия, есть некоторые успехи», — отметил он.

Кроме того, от себя добавим, что, согласно сообщениям армянских СМИ, в Армении наблюдается рост преступности. Неудивительно, что власти не могут присмирить банды, возможно, те, что бежали из Карабаха, а также пресечь нелегальный оборот оружия. Удивительно другое – на что рассчитывает Пашинян в деле контроля над стратегически важными объектами, в то время как внутри республики царит беззаконие и разгул криминала? С такой криминогенной обстановкой следовало бы денно и нощно распинаться в словах благодарности той самой третьей стороне, которая будет обеспечивать порядок на протяжении маршрута.

Кроме того, следовало бы напомнить господину варчапету о нападении в ноябре 2021 года на азербайджанский пост, установленный недалеко от города Шуша, когда армянский боевик Норайр Мирзоян бросил гранату в азербайджанских и российских военнослужащих. Мы не уверены, что подобные случаи не повторятся.

Учитывая такого рода угрозы, для пресечения которых армянские власти не обладают ни ресурсами, ни серьезными намерениями, чтобы гарантировать безопасность, Баку и выступает против того, чтобы контроль над Зангезурским коридором осуществлялся армянскими силовиками. Сначала пусть у себя порядок наведут, научатся отвечать за свои слова и придерживаться договоренностей, а потом указывают. А то армяне думают, что можно поставить свою закорючку под важным документом, а потом успешно отказаться от выполнения его пунктов, пытаясь убедить других в том, что правда бывает только армянская. Но так не бывает.

Пока в Армении себя вольготно ощущают реваншистские силы, пока звучат призывы к абсурдным действиям, противоречащим мирным установкам и способствующим стабильности и безопасности инициативам, никто не будет доверять Еревану, поскольку провокации могут быть осуществлены в любой момент. Прохвост, не умеющий обеспечить свою безопасность, не способен гарантировать ее другим.

Алла Зейдуллаева