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Главное Общество

Старшеклассник ранил односельчанина в первый день занятий

Старшеклассник ранил односельчанина в первый день занятий

Учебный год в Гёранбойском районе начался с поножовщины.

Инцидент был зафиксирован на территории села Сафиркюрд Гёранбойского района. Ученик 11-го класса, 17-летний Рамал Мусаев, нанёс ножевое ранение в ногу сельчанину Арифу Гасаналиеву.

По имеющимся данным, причиной конфликта стало оскорбление в адрес ученика.

Как официально прокомментировали Minval.az в Гянджа-Дашкесанском региональном управлении образования, инцидент произошёл не на территории учебного заведения. Там также подтвердили, что школьник нанёс ранение другому человеку. По факту ведётся разбирательство правоохранительными органами, добавили в управлении.

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