Орбан отказался от выступления в Европарламенте

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что откладывает международные обязательства из-за наводнения.

«В связи с экстремальными погодными условиями и продолжающимися наводнениями в Венгрии я отложил все свои международные обязательства», – написал он в X.

По данным портала Euractiv, в число отложенных мероприятий и процедур вошло запланированное выступление Орбана в Европарламенте в Страсбурге 18 сентября. Речь приурочена к председательству Венгрии в Совете ЕС. Орбана в Страсбурге может заменить любой другой представитель венгерского правительства или дипломат.