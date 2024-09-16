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Орбан отказался от выступления в Европарламенте

Орбан отказался от выступления в Европарламенте

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что откладывает международные обязательства из-за наводнения.

«В связи с экстремальными погодными условиями и продолжающимися наводнениями в Венгрии я отложил все свои международные обязательства», – написал он в X.

По данным портала Euractiv, в число отложенных мероприятий и процедур вошло запланированное выступление Орбана в Европарламенте в Страсбурге 18 сентября. Речь приурочена к председательству Венгрии в Совете ЕС. Орбана в Страсбурге может заменить любой другой представитель венгерского правительства или дипломат.

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