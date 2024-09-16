Из Баку отправился первый рейсовый автобус в Ходжалы, Ханкенди и Шушу

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Сегодня в 07:30 из Бакинского международного автовокзального комплекса отправился первый автобус регулярного автобусного рейса Баку-Ходжалы-Ханкенди-Шуша, организованного Азербайджанским агентством наземного транспорта (AYNA).

Как сообщает AYNA, первому пассажиру исторического рейса, студенту Карабахского университета Агшину Нахмету был вручен специальный сертификат.

Рейсовые автобусы запускаются в рамках программы «Великое возвращение» для обеспечения граждан, проживающих на освобожденных от оккупации территориях, транспортными услугами.

Автобусы отправляются ежедневно из Баку в 07:30, из обратно из города Шуша – в 15:30, проезжая Ханкенди в 16:00 и Ходжалы в 16:30.

Приобрести билеты на автобусы по новому маршруту можно на сайте biletim.az. При этом необходимо получение разрешения для поездок в соответствии с правилами въезда на освобожденные от оккупации территории.