ЦИК подвел итоги парламентских выборов

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла решение об утверждении протокола об общих итогах голосования в связи с проведенными 1 сентября выборами в Милли Меджлис VII созыва и представлении его в Конституционный суд для утверждения итогов выборов.

На сегодняшнем заседании ЦИК председатель ЦИК Мазахир Панахов заявил, что, согласно Избирательному кодексу, ЦИК должен завершить процесс проверки и подведения итогов выборов не позднее чем за 20 дней до дня голосования.

Этот процесс завершился сегодня. За истекший период ЦИК изучил поступившие жалобы и принял решения. Всего на этих выборах результаты голосования по 46 участкам были признаны недействительными. Из них 3 признаны недействительными окружными избирательными комиссиями, 43 – ЦИК. Избирательные комиссии 35 избирательных участков по 17 округам распущены.

Члены ЦИК подписали итоговый протокол.