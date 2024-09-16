Азербайджан передал России ноту

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Азербайджан обратился в МИД России по поводу азербайджанцев, задержанных в Чечне и предположительно отправленных в зону боевых действий в Украине.

Об этом сообщило агентство АПА.

Сообщается, что в МИД России направлена нота относительно задержанных в Чечне граждан Азербайджана — Нихада Рзаева, Эльхана Ширинова и Вугара Магеррамова, задержанных по миграционным причинам.

Эти граждане Азербайджана отправились на заработки в Чечню в мае и были арестованы из-за миграционных проблем. По сообщениям, их заставили подписать документы и отправили в зону боевых действий в Украине.