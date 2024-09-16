Пашинян обсудил с Сежурне мирный договор с Азербайджаном

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял делегацию, возглавляемую главой МИД Франции Стефаном Сежурне.

Собеседники обсудили различные вопросы повестки армяно-французских отношений. Состоялся обмен мнениями по взаимодействию Армения-ЕС. Стороны отметили важность начала диалога по либерализации визового режима, а также принятия Европейским фондом мира решения о поддержке Армении.

Были затронуты также обсуждения вокруг мирного договора между Арменией и Азербайджаном, а также процессы, происходящие в регионе.