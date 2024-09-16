Украинский эксперт: Армения помогает обходить санкции против РФ, Запад мог закрыть глаза

262 Просмотров

Россия старается продемонстрировать рост товарооборота между ЕАЭС и Арменией. Однако, на деле, РФ загоняет Армению в ещё большую зависимость от себя. При этом Россия не имеет отношения к росту ВВП Армении.

Такие мысли в беседе с Minval.az высказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, комментируя заявление вице-премьера России Алексея Оверчука о развитии армяно-российского экономического взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Напомним, по словам Оверчука, сотрудничество России и Армении в настоящее время осуществляется динамично и успешно во всех отраслях экономики. «Цифры и факты говорят лучше громких слов. В 2023 году взаимная торговля России и Армении выросла на 55,8% — до $7,4 млрд. В этом году рост ускорился. Только за первое полугодие этого года товарооборот между нашими странами составил $8,4 млрд. Мы вполне можем до конца года выйти на рубеж $14-16 млрд. В 2020 году у нас было $2,3 млрд», — отметил вице-премьер.

Зампред правительства РФ также подчеркнул, что с момента присоединения к ЕАЭС в 2015 году ВВП Армении на душу населения вырос в 2,3 раза.

«Что касается Евразийского союза и Армении, понятно, что Россия хвалит Ереван и старается показать, что ЕАЭС и Армения действительно увеличили товарооборот. Но главная ложь тут в том, что Россия обворовывает Армению в прямом смысле этого слова. Получается, что товарооборот вырос, но за счёт того, что Армения практически „легла“ под Россию, став более зависимой от неё. В данной ситуации я бы не хвастался этими показателями. Что касается роста ВВП, то это вообще фантазии, потому что никакого отношения Россия к росту ВВП в Армении не имеет. Этот принцип хвастовства очень популярен как в России, так и в Армении», — сказал эксперт.

Он с сожалением отметил, что на сегодняшний момент существует целая группа стран, которая помогает России обходить санкции: «В разное время вводились санкции в отношении турецких компаний, грузинских, китайских, казахстанских. Они как бы производят закупку товаров в Европе и поставляют их в Россию, либо наоборот, покупают в РФ и поставляют в Европу».

«На сегодняшний момент достоверной информации, какая часть такого псевдоэкспорта идёт через Армению, нет. Проблема в том, что это скрывается. Да, товарооборот есть, это понятно. Армения могла действительно закупить для себя продукцию, либо её часть поставить в Россию — это очень сложно понять», — предположил А. Охрименко.

По его словам, согласно общей статистике, Армения за последние годы, с начала войны в Украине, резко увеличила импорт из Европы: «Речь идёт о сфере машиностроения. Не исключено, что какая-то часть идёт самой Армении, но также есть и вариант того, что какая-то часть электроники поставляется в Россию, но под видом армянской электроники».

«Были такие сообщения, что в российских ракетах время от времени находят запчасти европейского производства. Они попадают туда как раз через такой псевдоэкспорт, когда такие страны, как Армения, могут купить в Европе различную электронику, а потом втихомолку продать её в Россию», — отметил эксперт.

Касаясь вопроса отсутствия в этой связи ограничений в отношении Армении, А. Охрименко сказал, что США вводят санкции только после проверки: «Я так понимаю, что, скорее всего, ФБР проводит расследование, действительно выявляет те компании, которые занимаются аферами, помогая России, в том числе в части производства оружия, и тогда применяют санкции. Насколько я понимаю, и Европа, и США очень аккуратно это делают и просто так обвинять всех поголовно не станут. Они вводят санкции против компаний, которые реально нарушают законодательство. Касательно Армении, может, что-то и нашли, а может, где-то закрыли глаза. Пока на сегодняшний день я не слышал, чтобы против армянских компаний вводили санкции за то, что они помогают РФ. Посмотрим, что будет дальше, потому что санкции применяют».

Говоря о мерах противодействия в отношении стран, помогающих обходить антироссийские санкции, эксперт назвал это большой проблемой.

«Санкции вводят, но проблема всё равно остаётся, потому что Россия максимально старается использовать страны Евразийского союза, чтобы эти санкции обойти. Кроме того, существует хитрый подход, когда под видом роста товарооборота растёт псевдоэкспорт, псевдоимпорт. Очень сложно отличить реальный экспорт от аферы. Нельзя забывать, что любой преступник прячется, шифруется и старается сделать так, чтобы его быстро не могли выявить», — заключил наш собеседник.