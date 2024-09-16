Наоми Кэмпбелл: Честь размахивать клетчатым флагом на Гран-при Азербайджана

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Известная британская супермодель Наоми Кэмпбелл поделилась публикацией на своей странице в Instagram о своей поездке в Азербайджан и поблагодарила президента Азербайджана за приём.

«Спасибо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву, помощнику президента Анару Алакбарову, министру молодежи и спорта Фариду Гаибову, президенту и главному исполнительному директору Формулы-1 Стефано Доменикали и советнику Формулы-1 Флавио Бриаторе. Прекрасная поездка в Баку на Формулу-1. Для меня было честью размахивать клетчатым флагом на Гран-при Азербайджана», – написала она.