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Наоми Кэмпбелл: Честь размахивать клетчатым флагом на Гран-при Азербайджана

Наоми Кэмпбелл: Честь размахивать клетчатым флагом на Гран-при Азербайджана

Известная британская супермодель Наоми Кэмпбелл поделилась публикацией на своей странице в Instagram о своей поездке в Азербайджан и поблагодарила президента Азербайджана за приём.

«Спасибо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву, помощнику президента Анару Алакбарову, министру молодежи и спорта Фариду Гаибову, президенту и главному исполнительному директору Формулы-1 Стефано Доменикали и советнику Формулы-1 Флавио Бриаторе. Прекрасная поездка в Баку на Формулу-1. Для меня было честью размахивать клетчатым флагом на Гран-при Азербайджана», – написала она.

 

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Публикация от Dr .🧿Naomi Campbell (@naomi)

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