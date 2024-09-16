Новые крестоносцы: сколько стоят исламофобия и коррупция в европейских столицах?

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Очередная антиазербайджанская истерика, которую закатили в европейских институтах Франк Швабе и ему подобные персонажи, вновь напомнила о том, насколько актуальными проблемами современной европейской политики остаются исламофобия и как широко распространён среди европейской политической элиты «менталитет крестоносцев». Нет, конечно, прямо об этом стараются не заявлять. Но в той же Франции можно устроить на открытии Олимпийских игр ЛГБТ-шоу, но не допустить к участию в этом открытии собственную бегунью только за то, что она носит хиджаб. В Австрии — приглашать к участию в правительственной коалиции неонацистов.

Или, как в случае с Карабахом, поддерживать исключительно Армению. Неважно, что Армения десятки лет держала под оккупацией азербайджанские территории, устроила «этнические чистки», отказывалась выполнять резолюции Совбеза ООН — армяне христиане, азербайджанцы мусульмане, а значит, правы армяне. Не признание полномочий азербайджанской делегации в ПАСЕ в ответ на антитеррористические рейды сентября 2023 года сомнений на этот счёт не оставляет.

И в общем-то понятно, почему так происходит. Есть старое и очень циничное политическое правило: объединяться легче всего против общего врага. Особенно если предложить избирателям по сути нечего. Именно с такой проблемой сталкиваются многие европейские политические партии. На протяжении десятилетий европейские, прежде всего немецкие, социал-демократы покупали голоса, раздувая сверх меры «социалку», но после кризиса 2008 г. в эти игры играть уже не получается. Можно предложить настоящие действенные реформы, но это хлопотно, трудно, и ещё придётся ссориться со многими влиятельными персонами. А играть на образе врага – легко, просто и очень действенно. Поэтому такого «врага» — в кавычках или без – надо найти, если не получается найти, то придумать, и предъявить далеко не почтенной публике.

И тем более нет сомнений, что именно правилу «провалился в политике – ищи «образ врага»» следуют персоны вроде Франка Швабе, во всю разгоняя «менталитет крестоносцев» и старательно пытаясь вылепить «образ врага» из мусульман вообще и Азербайджана и Турции в частности.

«Менталитет крестоносцев» для такого рода игр – инструмент очень удобный. Будем откровенны: в Европе значительная часть политической элиты мыслит категориями «крестовых походов» или «войны цивилизаций» по Хантингтону, тем более что его исламофобскую книжонку продают даже в книжном киоске в здании Совета Европы. Во-вторых, найти достойного «общего врага» тоже не так просто. Конкурирующая политическая партия? Кто знает, с кем завтра придётся составлять коалицию. Казалось бы, на фоне украинской войны и санкций таким «общим врагом» должна была бы стать Россия. Но персоны вроде Швабе ещё недавно активно обслуживали интересы того же «Газпрома», в том числе и пытаясь «не пущать» на европейский рынок газ из Азербайджана. И сегодня, во-первых, им очень не хочется лицезреть выставленные на всеобщее обозрение собственное белье, перепачканное российскими углеводородами и коррупционной составляющей их экспорта. Во-вторых, все войны рано или поздно заканчиваются, а связи терять не хочется. Враждовать же с Азербайджаном или Турцией – это куда удобнее. Особенно если за это ещё и платят. Бриллиантами от Каспара Карампетяна, например. Или золотом с рудников в Карабахе, которое ещё недавно вовсю грабили армянские оккупанты. Голосами этнических армян. Или ещё чем-нибудь в том же роде. Вот и стараются разные швабе подгадить Азербайджану где только можно и где нельзя.

Не признать полномочия делегации в ПАСЕ. Опубликовать необъективный и во многих случаях недостоверный доклад Комитета СЕТИ по борьбе с пытками в нарушении дипломатической этики без предварительных консультаций с азербайджанской стороной. Устроить истерику, почему не разрешают въезд в Азербайджан на СОР29 — как это так, какие-то мусульмане смеют нам, европейским депутатам, указывать на дверь! Точнее, эту дверь перед нами не открывать! Ну и в качестве дурно пахнущей и прокисшей «вишенки на торте», организовать съемки на деньги немецких налогоплательщиков антиазербайджанского «художественного фильма», куда попытаться впихнуть всё: и «коррупцию», и ЛГБТ, и «оккупацию Арцаха», и, конечно же, смелого немецкого депутата, который только то, что не на коне и не в одежде крестоносца приезжает в нехороший Азербайджан наблюдать за выборами… В общем, «кино и немцы». Во всех смыслах.

Со Швабе, честно говоря, всё понятно. Он просто отрабатывает гонорар. Вопрос, как на подобную деятельность должны отвечать мы. Где возможный арсенал не ограничивается отказом от сотрудничества с ПАСЕ и Комитетом СЕТИ против пыток и протестами по дипломатическим каналам. Подключаться должно и гражданское сообщество, и творческая интеллигенция. Потому как в ответ на киноподелку совсем не лишне было бы снять свой художественный фильм — хотя бы о коррупции в ПАСЕ и Европарламенте. О взятках в виде бриллиантов и наворованного в Карабахе золота. О политических «обнимашках» с кремлёвским олигархом-провокатором Варданяном. О «торговле харей» в исполнении Расмуссена и Окампо. О том, как по каналам «армянского лобби» оплачивали резолюции в поддержку оккупации украинского Крыма. О том, каким инструментом подкупа служили и служат разного рода НПО и грантовые СМИ.

Тем более что тут есть о чём рассказать и без большой доли авторского вымысла.

Нурани