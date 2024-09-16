В Азербайджане увеличилось число кибератак

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В последнее время наблюдается резкий рост числа кибератак, направленных как на государственные учреждения, так и на граждан. Преступники используют все методы получения несанкционированного доступа к персональным данным, финансовым ресурсам и государственным информационным системам.

Об этом сообщила специальная Государственная служба связи и информационной безопасности.

Государственная служба специальной связи и информационной безопасности осуществляет круглосуточный мониторинг электронных информационных ресурсов государственных учреждений, размещенных в информационно-ресурсном центре, а также проводит аудиторские проверки других электронных информационных ресурсов и систем, принадлежащих государственным учреждениям.

«Настоятельно рекомендуем государственным органам своевременно устранять пробелы в аудиторских отчетах, строго соблюдать рекомендации по безопасности, а гражданам превратить соблюдение правил кибербезопасности», – говорится в сообщении.