Уилл Смит делится видео из Баку |
В Азербайджане вводят обязательную сортировку мусора |
Токаев заявил Шольцу, что Россия остается непобедимой |
Азербайджан передал России ноту |
Наоми Кэмпбелл: Честь размахивать клетчатым флагом на Гран-при Азербайджана |
БИГ требует от правительства Нидерландов уважать свободу народов |
Сежурне рассказал об «ожиданиях» Франции от Азербайджана |
Сежурне заявил о намерении Франции сотрудничать с Арменией в сфере обороны |
Покушавшийся на Трампа оказался связан с Украиной (обновлено, видео) |
Главное Общество

В Азербайджане увеличилось число кибератак

В Азербайджане увеличилось число кибератак

В последнее время наблюдается резкий рост числа кибератак, направленных как на государственные учреждения, так и на граждан. Преступники используют все методы получения несанкционированного доступа к персональным данным, финансовым ресурсам и государственным информационным системам.

Об этом сообщила специальная Государственная служба связи и информационной безопасности.

Государственная служба специальной связи и информационной безопасности осуществляет круглосуточный мониторинг электронных информационных ресурсов государственных учреждений, размещенных в информационно-ресурсном центре, а также проводит аудиторские проверки других электронных информационных ресурсов и систем, принадлежащих государственным учреждениям.

«Настоятельно рекомендуем государственным органам своевременно устранять пробелы в аудиторских отчетах, строго соблюдать рекомендации по безопасности, а гражданам превратить соблюдение правил кибербезопасности», – говорится в сообщении.

Теги:
Из этой рубрики
Уилл Смит делится видео из Баку
Общество

Уилл Смит делится видео из Баку

2024/09/16, 15:04
Из Баку отправился первый рейсовый автобус в Ходжалы, Ханкенди и Шушу
Общество

Из Баку отправился первый рейсовый автобус в Ходжалы, Ханкенди и Шушу

2024/09/16, 14:55
В Азербайджане вводят обязательную сортировку мусора
Общество

В Азербайджане вводят обязательную сортировку мусора

2024/09/16, 14:45
ЦИК подвел итоги парламентских выборов
Общество

ЦИК подвел итоги парламентских выборов

2024/09/16, 14:10
В Баку внесены изменения в схему движения еще одного маршрута
Общество

В Баку внесены изменения в схему движения еще одного маршрута

2024/09/16, 13:47
Наоми Кэмпбелл: Честь размахивать клетчатым флагом на Гран-при Азербайджана
Общество

Наоми Кэмпбелл: Честь размахивать клетчатым флагом на Гран-при Азербайджана

2024/09/16, 13:14
Мошенники обманули более 100 граждан под предлогом трудоустройства (видео)
Общество

Мошенники обманули более 100 граждан под предлогом трудоустройства (видео)

2024/09/16, 12:59
Агентство социальных услуг объединило одинокие сердца (фото)
Общество

Агентство социальных услуг объединило одинокие сердца (фото)

2024/09/16, 12:47
По случаю Дня знаний Nar совместно с Фондом YAŞAT поздравил детей шехидов
Общество

По случаю Дня знаний Nar совместно с Фондом YAŞAT поздравил детей шехидов

2024/09/16, 12:15