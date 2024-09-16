Экономист Мамедов о двуличии Запада: Армения укрепляет торговлю с Россией без осуждения

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Думаю, что показатели последних лет в товарообороте между Арменией и Россией еще раз демонстрируют значимость российского направления во внешнеэкономической, а значит, и во внешнеполитической составляющей для официального Еревана. Такие мысли в беседе с Minval.az высказал известный азербайджанский экономист-аналитик, председатель Общественного совета при Министерстве труда и социальной защиты населения АР, профессор Эльшад Мамедов, комментируя заявление вице-премьера России Алексея Оверчука о развитии армяно-российского экономического взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Напомним, по словам Оверчука, сотрудничество России и Армении в настоящее время осуществляется динамично и успешно во всех отраслях экономики.

«Цифры и факты говорят лучше громких слов. В 2023 году взаимная торговля России и Армении выросла на 55,8% — до $7,4 млрд. В этом году рост ускорился. Только за первое полугодие этого года товарооборот между нашими странами составил $8,4 млрд. Мы вполне можем до конца года выйти на рубеж $14-16 млрд. В 2020 году у нас было $2,3 млрд», — отметил вице-премьер.

Зампред правительства РФ также подчеркнул, что с момента присоединения к ЕАЭС в 2015 году ВВП Армении на душу населения вырос в 2,3 раза.

Комментируя данные, озвученные вице-премьером РФ, Э. Мамедов сказал: «Прирост только за минувший год свыше 50% во взаимной торговле, выход за первое полугодие нынешнего года на показатель свыше 8 млрд долларов — это для армянской национальной экономики, которая весьма ограничена по реальным возможностям и потенциалу, достаточно внушительные цифры. Эти показатели позволяют рассчитывать хоть на какую-то стабильность и устойчивость в экономике этой страны».

В этой связи эксперт отметил, что тем самым можно прийти к выводу о том, что весьма удивительными на этом фоне кажутся высказывания официальных лиц Армении о каком-то европейском векторе внешнеэкономической и внешнеполитической деятельности, приоритетности западного направления и необходимости уменьшения российского влияния на армянскую экономику и политическую сферу РА.

«Думаю, что зависимость от России для Армении будет только нарастать, особенно с учетом того, насколько очевидна смена внешнеэкономического и внешнеполитического вектора официальной Москвы с Запада на Восток и на Юг», — добавил экономист.

В этом контексте Э. Мамедов посчитал целесообразным обратить внимание еще раз на те двойные стандарты, которые наблюдаются на Западе, «когда, несмотря на этот очевидный формирующийся тренд на усиление участия Армении в обходе антироссийских санкций, практически не слышны тезисы и выпады в адрес официального Еревана со стороны Запада по этой тематике».

«На самом деле это еще раз подтверждает принцип двойных стандартов, которым руководствуются на Западе, а также то, что Запад кому-то решил позволить наращивать своё сотрудничество даже с враждебными для себя государствами и центрами влияния, а для кого-то просто даже элементарное поддержание добрососедских отношений является чуть ли не «красной линией». Думаю, что мы становимся в очередной раз свидетелями такого ангажированного подхода, и экономические результаты последних лет, на мой взгляд, очевидно это подтверждают», — заключил Эльшад Мамедов.

Алла Зейдуллаева