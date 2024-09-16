БИГ требует от правительства Нидерландов уважать свободу народов |
Сежурне рассказал об «ожиданиях» Франции от Азербайджана |
Сежурне заявил о намерении Франции сотрудничать с Арменией в сфере обороны |
Покушавшийся на Трампа оказался связан с Украиной (обновлено, видео) |
США пока не разрешили Украине бить вглубь России |
Профессор Хасан Унал уличил Зеленского в сумасшествии |
Десятки человек пострадали при ударе России под Харькову (фото, видео) |
Бакинскую гонку Ф-1 выиграл Оскар Пиастри (фото, видео) |
Куртулмуш: Чту память героев, сражавшихся под командованием Нуру паши |
Главное Общество

Система электронной регистрации TƏBİB вновь активна

Система электронной регистрации TƏBİB вновь активна

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) устранило неполадки в системе электронного приема граждан. Об этом Minval.az сообщили в ведомстве.
Отметим, что в конце прошлой недели пациенты, обратившиеся за медицинской помощью в подведомственные медицинские учреждения, не смогли своевременно получить ее. Причиной стала неисправность в электронной системе регистрации пациентов.

«Утром 14.09.2024 года, в связи со сбоем в работе одного из провайдеров интернета, были зафиксированы перебои в работе системы электронной регистрации некоторых медицинских учреждений», -пояснили в Объединении.

Проблема была устранена в кратчайшие сроки, заявили там же.

Теги:
Из этой рубрики
Система электронной регистрации TƏBİB вновь активна
Общество

Система электронной регистрации TƏBİB вновь активна

2024/09/16, 10:55
В Баку c началом учебного года некоторые светофоры перешли на «зеленую волну» (список)
Общество

В Баку c началом учебного года некоторые светофоры перешли на «зеленую волну» (список)

2024/09/16, 09:03
Полиция задержала в Габале наркокурьеров
Общество

Полиция задержала в Габале наркокурьеров

2024/09/15, 23:50
28-летний мужчина погиб под колесами автомобиля в Сабунчинском районе
Общество

28-летний мужчина погиб под колесами автомобиля в Сабунчинском районе

2024/09/15, 22:13
Автоавария со смертельным исходом в Хачмазском районе
Общество

Автоавария со смертельным исходом в Хачмазском районе

2024/09/15, 20:14
Вафельные стаканчики из-под мороженого таят опасность
Общество

Вафельные стаканчики из-под мороженого таят опасность

2024/09/15, 14:14
Синоптики прогнозируют ливни и снег в регионах страны
Общество

Синоптики прогнозируют ливни и снег в регионах страны

2024/09/15, 13:11
Еще одно заявление дорожной полиции в связи с началом учебного года
Общество

Еще одно заявление дорожной полиции в связи с началом учебного года

2024/09/15, 10:40
106 лет со дня освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации
Общество

106 лет со дня освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации

2024/09/15, 06:43