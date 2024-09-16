Система электронной регистрации TƏBİB вновь активна

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Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) устранило неполадки в системе электронного приема граждан. Об этом Minval.az сообщили в ведомстве.

Отметим, что в конце прошлой недели пациенты, обратившиеся за медицинской помощью в подведомственные медицинские учреждения, не смогли своевременно получить ее. Причиной стала неисправность в электронной системе регистрации пациентов.

«Утром 14.09.2024 года, в связи со сбоем в работе одного из провайдеров интернета, были зафиксированы перебои в работе системы электронной регистрации некоторых медицинских учреждений», -пояснили в Объединении.

Проблема была устранена в кратчайшие сроки, заявили там же.