БИГ требует от правительства Нидерландов уважать свободу народов

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Бакинская инициативная группа (БИГ) осуждает новую программу, представленную правительством Нидерландов парламенту страны.

Об этом говорится в сообщении БИГ.

В новой программе, представленной правительством, утверждается, что «на островах Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба будет реализовываться законодательство и стратегические инициативы, направленные на повышение благосостояния островов на основе принципов хорошего управления и сотрудничества. Для этого будет подготовлен Закон об общем управлении, подход которого предполагает применение принципа «соблюдай и объясняй».

Таким образом, правонационалистический новый кабинет министров Нидерландов готовится продолжить колониальную политику прежнего правительства.

Эти народы, борющиеся за свою свободу, в частности, остров Бонайре, планируют в октябре этого года представить Генассамблее ООН проект резолюции о повторном включении острова в список ООН, которые должны быть деколонизированы.

Бакинская инициативная группа требует от правительства Нидерландов уважать свободу народов и не создавать препятствий борьбе островов, проводимой в рамках международных организаций за независимость.