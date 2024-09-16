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БИГ требует от правительства Нидерландов уважать свободу народов

БИГ требует от правительства Нидерландов уважать свободу народов

Бакинская инициативная группа (БИГ) осуждает новую программу, представленную правительством Нидерландов парламенту страны.

Об этом говорится в сообщении БИГ.

В новой программе, представленной правительством, утверждается, что «на островах Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба будет реализовываться законодательство и стратегические инициативы, направленные на повышение благосостояния островов на основе принципов хорошего управления и сотрудничества. Для этого будет подготовлен Закон об общем управлении, подход которого предполагает применение принципа «соблюдай и объясняй».

Таким образом, правонационалистический новый кабинет министров Нидерландов готовится продолжить колониальную политику прежнего правительства.

Эти народы, борющиеся за свою свободу, в частности, остров Бонайре, планируют в октябре этого года представить Генассамблее ООН проект резолюции о повторном включении острова в список ООН, которые должны быть деколонизированы.

Бакинская инициативная группа требует от правительства Нидерландов уважать свободу народов и не создавать препятствий борьбе островов, проводимой в рамках международных организаций за независимость.

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