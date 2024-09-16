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Сежурне пообещал защищать Армению от России

Сежурне пообещал защищать Армению от России

Глава МИД Франции Стефан Сежурне пообещал защитить Армению от «давления России». Это обещание французский министр озвучил на пресс-конференции в Ереване в контексте защиты демократических европейских ценностей, передает news.am.

Заявив об общих ценностях Армении и Франции, Сежурне выразил поддержку народу и правительству РА, «несмотря на угрозы и очевидную вражду России, которая пытается оказать давление». По его словам, несмотря на это, Армения идет к демократии поэтапно.

«Всегда можете положиться на наше содействие в защите демократических ценностей», – пообещал Сежурне, добавив, что Франция оказывает содействие всем странам, которые борются за эти ценности.  «Франция всегда рядом с вами. Во Франции мало тем, по которым есть согласие полит сил. Армения – одна из немногих таких тем», – сообщил министр.

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