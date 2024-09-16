Вашингтон и Брюссель делают вид, что не видят, как Армения действует против них

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Одним из итогов прошедшей недели стало заявление зампредседателя правительства России Алексея Оверчука о предполагаемом достижении товарооборота между РФ и Арменией к концу 2024 года от 14 до 16 млрд долларов. Речь идет о росте объема торговли между Иреваном и Москвой за год практически более чем в два (!) раза. Хотя если взять за основу увеличение армяно-российского товарооборота за 2023 год почти на 56%, то налицо – наличие тенденции.

Но тогда возникает вопрос: а насколько власти Армении искренны перед лицом Запада в плане отхода Иревана от пророссийской линии в пользу Евросоюза и США? Вопрос далеко не праздный, т. к. непосредственно экономическая составляющая в основной массе является основополагающей с точки зрения реального формата взаимоотношений между государствами. С другой стороны, по какой причине США и ЕС, члены которого считают Армению своей младшей сестренкой и на которую смотрят с надеждой с точки зрения ее выхода из-под курации Москвы, молчаливо реагируют на вышеприведенные цифры – с учетом нахождения РФ под западными санкциями?

В свете происходящего давайте обратим внимание на некоторые нюансы. Начиная с 2022 года, с момента российско-украинской войны, приведшей к этим самым санкциям, Армения оказалась четвертым крупнейшим экспортером в РФ полупроводников и других товаров двойного назначения. В том самом 2022-м году ВВП Армении возрос более чем на 14 %, по результатам чего британская The Telegraph назвала «абсурдным» факт «экономического роста Армении, делающего ее кандидатом на третье место в списке самых быстрорастущих экономик мира».

Летом 2023 года директор Управления по координации санкций Госдепа США Джим О’Брайен оказался более откровенным, громогласно представив Армению одной из стран, «обходящих западные санкции». Практически в подтверждение сказанного осенью 2023 года замминистра финансов Армении Ваан Сирунян заявил, что «почти 85-процентному росту экспорта товаров в Россию за 9 месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ощутимо способствовал реэкспорт, около 80.6-процентных пункта, в то время как экспорт товаров армянского происхождения посодействовал росту всего на 4.4-процентного пункта». Параллельно чему руководитель Программы исследований постсоветских конфликтов израильского Центра Бегина-Садата Зеев Ханин выразил обеспокоенность фактом превращения Армении в «крупный хаб поставок товаров в РФ в обход западных санкций».

В феврале уже нынешнего года американский аналитический центр Jamestown Foundation, также обратив внимание на «необычные изменения в торговой статистике Армении и в уровне экономических отношений с Россией после начала войны против Украины», заявил о наличии «подозрений относительно роли Армении в реэкспорте в Россию санкционной продукции, включая технологические компоненты, машины и транспортное оборудование». Как конкретизировалось, имеющиеся в распоряжении центра данные о доле России в армянском экспорте однозначно «намекают на роль Еревана в оказании помощи Москве в ее торговле, страдающей от санкций».

Тогда же директор Института международных финансов Робин Брукс, приведя данные о росте экспорта Армении в Россию на 430% по сравнению с цифрами, имевшими место до начала военных действий между Россией и Украиной, подчеркнул, что это означает реэкспорт Иреваном «товаров из ЕС и Китая в Россию». Как отметил Брукс, «это еще не все», т. к. параллельно «вырос экспорт Армении в Казахстан (на 1200%), в Кыргызстан (на 1600%), в Узбекистан (на 250%) и в ОАЭ (на 900%). Все идет в Россию».

Наверняка комментарии к вышеприведенным цифрам излишни. За исключением внимательного ознакомления с печатными строками The Washington Post, еще весной 2023 года утверждавшей о возможности «усиления Западом давления на Армению вследствие резкого возрастания реэкспорта в Россию ряда критически важных товаров, включая электронику». При этом одно из ведущих американских изданий актуализировало «демонстрацию Вашингтоном своих мускулов».

Вот, спрашивается, и где здесь игра мускулами, что со стороны США, что со стороны Евросоюза? Хотя «мускулистая» тема звучит саркастически на фоне шагов, предпринимаемых Вашингтоном и Брюсселем в преломление к Иревану в плане нашпиговывания его оружием, а в некоторых случаях подмогой в виде представителей личного состава своих вооруженных сил. И ведь все это происходит на фоне рекламируемых Западом для всех и вся эдаких «щупальцеобразных» антироссийских санкций, когда, к примеру, инициаторы кампании постоянно выступают против политики Китая или Турции, якобы постоянно пытающихся обходить ограничения.

Но вот для Армении обход санкций не возбраняется. Мало того, он фактически происходит легально. И это позволяет отдельным аналитикам предположить, что Запад, закрывая глаза на происходящее, фактически ведет линию на пополнение бюджета Армении в целях увеличения возможностей для оплаты поступающего в распоряжение Иревана вооружения.

Такое вот лицемерие правит миром. И, видимо, когда речь идет об Армении, политический истеблишмент США и Евросоюза мягко ласкает Иреван по головке, вызывая у армянского правительства приятные эмоции. Иначе трактовать сказанное вице-премьером Армении Мгером Григоряном о том, что Москвой и Иреваном разрабатываются совместные шаги в направлении обеспечения дальнейшего укрепления экономического сотрудничества между странами, просто-напросто не получается.

Теймур Атаев