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Мирзоян: Армения готова как можно скорее подписать мирный договор с Азербайджаном

Мирзоян: Армения готова как можно скорее подписать мирный договор с Азербайджаном

Армения готова как можно скорее подписать мирный договор с Азербайджаном.

Об этом заявил глава МИД РА Арарат Мирзоян на совместной пресс-конференции с министром Европы и и иностранных дел Франции Стефан Сежурне.

Министр сообщил, что обсудил с французским коллегой вопросы региональной стабильности и подтвердил приверженность Армении повестке мира.

«Как вы знаете, мы передали очередные редакции, в которых полностью согласованный текст», – напомнил Мирзоян, поблагодарив официальный Париж за содействии установлению мира в регионе.

«Мы готовы поскорее подписать текст, который согласован. Договор, которым страны взаимно признают территориальную целостность,  Алматинскую декларацию, границы, которые существовали в момент развала СССР», – отметил Мирзоян.

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