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В Баку c началом учебного года некоторые светофоры перешли на «зеленую волну» (список)

В Баку c началом учебного года некоторые светофоры перешли на «зеленую волну» (список)

В связи с началом нового учебного года сотрудниками Центра интеллектуального управления транспортом МВД проводятся мероприятия по недопущению скопления людей и заторов вблизи учебных заведений.

С этой целью к светофорам на 10 проспектах и 16 улицах столицы, начиная с утра, применяется система «Зеленая волна»:

1. Проспект Метбуат;
2. Проспект Хатаи
3. Тбилисский проспект;
4. Проспект Иншаатчылар;
5. Проспект Азадлыг;
6. Проспект Ататюрка;
7. Проспект 8 ноября;
8. Улица Самеда Вургуна;
9. Улица Аббасгулу ага Бакиханова;
10. Улица Сулеймана Рагимова;
11. Улица Изеддина Гасаноглу;
12. Улица Микаила Мушфига;
13. Улица Мохаммеда Физули;
14. Улица Рашида Бейбутова;
15. Улица Кероглу Рагимова;
16. Улица 28 мая;
17. Улица Юсифа Сафарова;
18. Улица ак.Гасана Алиева;
19. Улица Диляры Алиевой;
20. Проспект Молла Панах Вагифа;
21. Улица Абдулазала Демирчизаде;
22. Круг 20 января;

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