В Баку c началом учебного года некоторые светофоры перешли на «зеленую волну» (список)

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В связи с началом нового учебного года сотрудниками Центра интеллектуального управления транспортом МВД проводятся мероприятия по недопущению скопления людей и заторов вблизи учебных заведений.

С этой целью к светофорам на 10 проспектах и 16 улицах столицы, начиная с утра, применяется система «Зеленая волна»:

1. Проспект Метбуат;

2. Проспект Хатаи

3. Тбилисский проспект;

4. Проспект Иншаатчылар;

5. Проспект Азадлыг;

6. Проспект Ататюрка;

7. Проспект 8 ноября;

8. Улица Самеда Вургуна;

9. Улица Аббасгулу ага Бакиханова;

10. Улица Сулеймана Рагимова;

11. Улица Изеддина Гасаноглу;

12. Улица Микаила Мушфига;

13. Улица Мохаммеда Физули;

14. Улица Рашида Бейбутова;

15. Улица Кероглу Рагимова;

16. Улица 28 мая;

17. Улица Юсифа Сафарова;

18. Улица ак.Гасана Алиева;

19. Улица Диляры Алиевой;

20. Проспект Молла Панах Вагифа;

21. Улица Абдулазала Демирчизаде;

22. Круг 20 января;