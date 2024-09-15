Еще одна попытка покушения на Трампа?

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Экс-президент США Дональд Трамп в безопасности после выстрелов «в непосредственной близости от него», заявил представитель его предвыборного штаба Стивен Чунг, передает CNN.

«Президент Трамп находится в безопасности после выстрелов в непосредственной близости от него. На данный момент никаких дополнительных подробностей нет», — говорится в заявлении.

Бывший президент играл в гольф в международном гольф-клубе Trump в Уэст-Палм-Бич. По словам источника CNN, клуб был немедленно закрыт.

«Трамп цел и невредим после очередной попытки покушения <…>. Они пытаются его убить. Они сделают все, чтобы помешать ему победить», – написала член Палаты представителей Конгресса США республиканка Марджори Тейлор-Грин в соцсети Х.

При этом, по данным источников New York Post, рядом с гольф-клубом, где находился Трамп, стреляли двое, и они целились друг в друга, а не по экс-президенту США. Издание отмечает, что Трампу ничего не угрожало и что стрельба произошла в районе, известном высоким уровнем преступности.