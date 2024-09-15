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США отправят на Луну посадочные модули

США отправят на Луну посадочные модули

В ближайшее время на Луну предстоит отправиться трем американским посадочным модулям. Об этом рассказывает американское издание SpaceNews.

В декабре 2024-го к естественному спутнику Земли отправится посадочный модуль Resilience японской компании ispace. Его мягкая посадка на поверхность Луны ожидается через четыре-пять месяцев после старта.

Посадочный модуль Blue Ghost 1 американской компании Firefly Aerospace должен отправиться на естественный спутник Земли в четвертом квартале 2024 года. На окололунную орбиту аппарат должен выйти примерно через месяц после пуска, где в ожидании мягкой посадки пробудет около двух недель.

Посадочный модуль Nova-C миссии IM-2 американской компании Intuitive Machines должен отправиться к Луне в декабре — начале января. Высадка Nova-C на естественный спутник состоится через неделю.

В августе компания Firefly Aerospace завершила изготовление лунного модуля Blue Ghost и отправила его в Лабораторию реактивного движения НАСА для начала предстартовых испытаний. На поверхности естественного спутника Земли Blue Ghost должен провести один лунный день и несколько лунных часов.

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