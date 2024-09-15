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Главное Общество

Автоавария со смертельным исходом в Хачмазском районе

Автоавария со смертельным исходом в Хачмазском районе

В селе Кёхняхачмаз Хачмазского района произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Инцидент был зафиксирован на участке трассы Хачмаз-Худат, уточняет «Репорт». Водитель автомобиля Opel потерял управление, в результате чего транспортное средство ударилось об бордюр.

В ДТП от полученных травм скончался пассажир Шахрияр Мамедов, 2001 года рождения, другой пассажир, Гюльмамед Гюльмамедов, 2002 года рождения, с различными травмами был доставлен в больницу.

По факту ведется расследование.

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Автоавария со смертельным исходом в Хачмазском районе
Общество

Автоавария со смертельным исходом в Хачмазском районе

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