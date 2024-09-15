Серхио Перес об этапе Ф-1 в Баку: Это катастрофа

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Команда Red Bull Racing «Формулы-1» занимала первую позицию в Кубке конструкторов на протяжении 55 этапов, но после гонки в Баку уступила первое место McLaren. Единственным гонщиком чемпионской команды, заработавшим очки в Азербайджане, стал Макс Ферстаппен, финишировавший пятым. Его напарник Серхио Перес сошёл после столкновения с Карлосом Сайнсом.

«Гонка получилась сложной не только для меня, но и для команды. Уже в квалификации стало понятно, что нам не удалось подобрать оптимальные настройки, и сегодня мы заплатили за это цену.

Темп Серхио был гораздо выше моего, поскольку ему было комфортнее за рулём. В моём случае мы решили скорректировать настройки перед квалификацией, но это не сработало. Мы побеждаем и проигрываем как команда. Иногда бывает, что в последний момент перед квалификацией меняешь настройки, и машина становится быстрой. К сожалению, в этот раз не получилось.

Хотя я провёл плохой уик-энд, я потерял не так много очков, так что это позитивный итог. Мы все знаем, что должны выступать намного лучше, и мы постараемся это сделать в следующий раз», – приводит F1news слова Макса Ферстаппена.

А Серхио Перес по вполне понятным причинам был очень недоволен исходом гонки: «Очень жаль, что такое произошло. У меня просто нет слов, чтобы что-то комментировать. Это катастрофа для борьбы в чемпионате. Скорость машины позволяла добиться гораздо большего. Такой результат – катастрофа.

На мой взгляд, Карлос очень быстро смещался, получив разгон за машиной Шарля Леклера. Я такого не ожидал. Я просто оказался в неподходящее время в неподходящем месте, и в результате произошёл сильный удар».