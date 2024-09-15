Фернандо Алонсо: Рад, что мы вернёмся из Баку с заслуженными очками

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В Баку только Фернандо Алонсо принёс очки Aston Martin, а его напарник Лэнс Стролл сошёл с дистанции. Именитый пилот прокомментировал изданию F1news ход гонки «Формулы-1» в Баку.

«Я доволен результатом, мы использовали ситуацию на последних кругах и я смог финишировать шестым. Почти всю гонку я провёл в одиночестве – впереди не было никого, с кем можно было бы бороться. Мы следовали тенденции одного пит-стопа, сохранив позицию перед теми, кто преследовал нас позади.

Тяжелая гонка, в которой не было времени расслабиться. Мы всё сделали правильно, выбрали оптимальную стратегию и отлично провели пит-стоп, я рад, что мы вернёмся из Баку с заслуженными очками», – заявил гонщик.