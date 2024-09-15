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Десятки человек пострадали при ударе России под Харькову (фото, видео)

Десятки человек пострадали при ударе России под Харькову (фото, видео)

15 сентября российские войска нанесли удары КАБами по Харькову, в частности, по жилому дому. В результате атаки известно уже о более 30 раненых. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что сейчас идет спасательная операция. В результате российского удара авиабомбами была повреждена многоэтажка.

«Между 9-м и 12-м этажами – пожар и завалы. В настоящее время известно о почти 30 раненых, среди них дети. К спасению людей привлечены все службы. Спасибо каждому, кто помогает», – отметил президент.

Зеленский в очередной раз подчеркнул, что мир должен помочь защититься от российской авиации и десятков управляемых авиабомб, которые каждый день забирают жизни украинцев.

«Этот террор может быть остановлен. Но чтобы остановить террор, нужно остановить страх перед сильными решениями, объективно нужными», – написал украинский президент.

По его словам, эту войну может завершить справедливо только решительность. «Именно решимость наиболее эффективно оберегает от террора», – резюмировал он.

Через несколько минут после публикации Зеленского мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что количество пострадавших возросло до 33 мирных жителей многоэтажки.

Кроме того, глава ОП Андрей Ермак показал видео последствий удара, отметив, что Россия умеет воевать только с гражданскими. И наоборот, где встречается с силой, начинает убегать, что доказывает Курская операция.

Также в своем сообщении он призвал мир разрешить Украине наносить удары по военным объектам на территории РФ.

«Мир должен позволить бить по военным объектам на территории России западным оружием, чтобы прекратить это все», – написал Ермак.

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