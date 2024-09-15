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Шольц призвал ввести в Германии пограничный контроль

Шольц призвал ввести в Германии пограничный контроль

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за введение контроля на всех сухопутных границах страны.

Об этом германский лидер сказал он в ходе общения с гражданами в городе Пренцлау (федеральная земля Бранденбург) на востоке ФРГ

«Нелегальная миграция – это не то, чего мы хотим», – отметил Шольц, которого цитирует DPA.

По его словам, если в Германию прибудут 300 тыс. человек, как в 2023 году, и только некоторые из них получат право на защиту, «то это нехорошо», отметил он. По этой причине, подчеркнул Шольц, необходимо более внимательно отнестись к тем, кто имеет право на въезд в страну.

«К сожалению, мы не можем полностью полагаться на то, что все наши соседи будут действовать должным образом», – отметил он. Канцлер заверил, что пограничный контроль будет осуществляться в соответствии с европейским законодательством.

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