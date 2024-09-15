При взрыве на макаронной фабрике в Турции пострадали десятки человек (видео)

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В турецкой провинции Сакарья, на северо-западе страны, произошел взрыв на макаронной фабрике, в результате чего пострадали 20 человек, сообщает телеканал NTV.

«На фабрике, расположенной у платной автомагистрали Хендек на Анатолийском шоссе, по неизвестной причине произошел взрыв, после которого начался пожар. На место происшествия были направлены многочисленные машины скорой помощи и пожарные бригады», – передает телеканал.

По предварительным данным, 20 пострадавших были доставлены в ближайшие больницы. Пожарные продолжают тушить огонь на территории фабрики.

Причина взрыва пока неизвестна, ведется расследование. По словам мэра Сакарьи Юсуфа Алемдара, эпицентр взрыва находился на верхних этажах здания.