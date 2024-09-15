Бакинскую гонку Ф-1 выиграл Оскар Пиастри (фото, видео)

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Британский пилот McLaren Оскар Пиастри стал победителем этапа «Формулы-1» на городской трассе в Баку.

Вторым финишировал монегаск Шарль Леклер (Ferrari), третьим — британец Джордж Расселл (Mercedes), сообщает РБК.

Действующий чемпион Макс Ферстаппен (Red Bull) завершил гонку на пятом месте, стартовавший с конца решетки Льюис Хэмилтон (Mercedes) — на девятом.

Шедшие на третьем и четвертом местах соответственно Серхио Перес (Red Bull) и Карлос Сайнс-младший (Ferrari) столкнулись в концовке гонки.

Следующая гонка «Формулы-1» пройдет 22 сентября в Сингапуре.