Наши таэквондисты успешно выступили в Латвии (фото)

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Юные таэквондисты Азербайджана завоевали 13 медалей на открытом турнире в категории G-1, прошедшем в Латвии. Об этом говорится в сообщении Федерации таэквондо в соцсети Facebook.

Золотые медали на соревнованиях завоевали Ильяс Хатамлы (48 кг), Мухаммад Гасанлы (51 кг), Фуад Магеррамли (55 кг) и Эльджан Алиев (78 кг).

Наргиз Кязимова (63 кг) и Юнис Гусейнов (68 кг) проиграли в финале, завоевав серебряные медали.

Другие спортсмены, Нилуфар Борджи (49 кг), Сехри Джалалова (55 кг), Фатима Гасанова (59 кг), Харун Салманзаде (51 кг), Зия Гасанлы (59 кг), Гусейн Худиев (73 кг) и Аллахверди Мамедов (+78 кг), завоевали бронзовые медали.

