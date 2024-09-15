Багчи: Шушинская декларация стала провозглашением нового союзничества с Азербайджаном (фото)

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15 сентября состоялось мероприятие по случаю 106-й годовщины со дня прибытия в Баку Кавказской исламской армии под командованием Нуру паша и освобождения нашей столицы от большевистской оккупации.

Сотрудники посольства Турции в Азербайджане, военного атташата Вооруженных сил Турции в нашей стране, турецкие предприниматели посетили на Шехидляр хиябаны мемориал памяти турецких шехидов, погибших в боях за освобождение Баку от дашнакско-большевистской оккупации в 1918 году, в борьбе за независимость Азербайджана, возложили к нему венок. Об этом сообщает «Азертадж».

Затем в исполнении Отдельного образцового военного оркестра Министерства обороны прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции.

Оставив запись в памятной книге, посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи сказал: «Наше союзничество проросло из крови, пролитой на этих землях, наше братство скреплено светлой памятью о тех, кто здесь покоится. Героический подвиг, проявленный в борьбе за независимость Азербайджана, стал источником вдохновения для азербайджанской армии при освобождении родных земель от армянской оккупации в ходе 44-дневной войны в 2020 году. Шушинская декларация, подписанная президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Ильхамом Алиевым 15 июня 2021 года, после Карабахской Победы, одержанной Азербайджаном в его справедливой борьбе при политической и моральной поддержке Турции, стала важнейшей дорожной картой для будущего отношений между двумя странами и провозглашением нового союзничества».

Далее были возложены цветы на надгробную плиту, на которой выгравированы имена и фамилии турецких солдат, отдавших жизнь за свободу Азербайджана.

Участники церемонии также отдали дань уважения памяти героических сынов Родины, пожертвовавших жизнью за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложили цветы на могилы шехидов, а также венок к мемориалу «Вечный огонь».