Багчи: Шушинская декларация стала провозглашением нового союзничества с Азербайджаном (фото) |
ЦИК аннулировал результаты выборов в ряде округов |
Этап «Формулы-2» в Баку выиграл Ричард Верскоор (фото) |
Ильхам Алиев принял главу Ф-1, консультанта гонок и Наоми Кэмпбелл (фото) |
Баку: 15 сентября золотыми буквами вписан в историю азербайджано-турецкого братства |
106 лет со дня освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации |
Глава MI6 выступил с лекцией в Баку (фото) |
Вашингтон и Лондон приняли решение по Украине |
Сежурне едет в Ереван |
Главное Политика

Багчи: Шушинская декларация стала провозглашением нового союзничества с Азербайджаном (фото)

Багчи: Шушинская декларация стала провозглашением нового союзничества с Азербайджаном (фото)

15 сентября состоялось мероприятие по случаю 106-й годовщины со дня прибытия в Баку Кавказской исламской армии под командованием Нуру паша и освобождения нашей столицы от большевистской оккупации.

Сотрудники посольства Турции в Азербайджане, военного атташата Вооруженных сил Турции в нашей стране, турецкие предприниматели посетили на Шехидляр хиябаны мемориал памяти турецких шехидов, погибших в боях за освобождение Баку от дашнакско-большевистской оккупации в 1918 году, в борьбе за независимость Азербайджана, возложили к нему венок. Об этом сообщает «Азертадж».

Затем в исполнении Отдельного образцового военного оркестра Министерства обороны прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции.

Оставив запись в памятной книге, посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи сказал: «Наше союзничество проросло из крови, пролитой на этих землях, наше братство скреплено светлой памятью о тех, кто здесь покоится. Героический подвиг, проявленный в борьбе за независимость Азербайджана, стал источником вдохновения для азербайджанской армии при освобождении родных земель от армянской оккупации в ходе 44-дневной войны в 2020 году. Шушинская декларация, подписанная президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Ильхамом Алиевым 15 июня 2021 года, после Карабахской Победы, одержанной Азербайджаном в его справедливой борьбе при политической и моральной поддержке Турции, стала важнейшей дорожной картой для будущего отношений между двумя странами и провозглашением нового союзничества».

Далее были возложены цветы на надгробную плиту, на которой выгравированы имена и фамилии турецких солдат, отдавших жизнь за свободу Азербайджана.

Участники церемонии также отдали дань уважения памяти героических сынов Родины, пожертвовавших жизнью за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложили цветы на могилы шехидов, а также венок к мемориалу «Вечный огонь».

Теги:
Из этой рубрики
Багчи: Шушинская декларация стала провозглашением нового союзничества с Азербайджаном (фото)
Политика

Багчи: Шушинская декларация стала провозглашением нового союзничества с Азербайджаном (фото)

2024/09/15, 15:27
ЦИК аннулировал результаты выборов в ряде округов
Политика

ЦИК аннулировал результаты выборов в ряде округов

2024/09/15, 14:45
Алиев на переговорах с главой Международной автомобильной федерации
Политика

Алиев на переговорах с главой Международной автомобильной федерации

2024/09/15, 11:46
Президент Алиев верит в укрепление дружбы и сотрудничества с Никарагуа
Политика

Президент Алиев верит в укрепление дружбы и сотрудничества с Никарагуа

2024/09/15, 11:31
Ильхам Алиев принял главу Ф-1, консультанта гонок и Наоми Кэмпбелл (фото)
Политика

Ильхам Алиев принял главу Ф-1, консультанта гонок и Наоми Кэмпбелл (фото)

2024/09/15, 11:09
Баку: 15 сентября золотыми буквами вписан в историю азербайджано-турецкого братства
Политика

Баку: 15 сентября золотыми буквами вписан в историю азербайджано-турецкого братства

2024/09/15, 10:27
Анкара: Чтим память наших шехидов, отдавших жизни за независимость Азербайджана
Политика

Анкара: Чтим память наших шехидов, отдавших жизни за независимость Азербайджана

2024/09/15, 10:15
В Тбилиси заявили, что не допустят использование Грузии в интересах других стран
Политика

В Тбилиси заявили, что не допустят использование Грузии в интересах других стран

2024/09/14, 21:09
Сежурне заявил о непоколебимости поддержки Армении
Политика

Сежурне заявил о непоколебимости поддержки Армении

2024/09/14, 20:51