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ЦИК аннулировал результаты выборов в ряде округов

ЦИК аннулировал результаты выборов в ряде округов

Аннулированы результаты голосования в пяти избирательных участках 24-го Низаминского первого избирательного округа в рамках внеочередных парламентских выборов, прошедших в Азербайджане 1 сентября.

Данное решение было принято на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Секретарь ЦИК Арифа Мухтарова заявила, что в связи с вопросом в комиссию обратилась зарегистрированная от этого округа кандидат Шукюрова Ульвия Мамед гызы.

«Кандидат утверждала, что в день голосования на участках подсчет голосов проводился неправильно, имели место случаи, противоречащие реализации избирательного права граждан. Ее обращение сначала было рассмотрено окружной избирательной комиссией и признано необоснованным. Недовольная решением заявительница подала жалобу в ЦИК, представив соответствующие протоколы и документы. При расследовании кадров, распространенных в социальных сетях в день голосования, и других материалов были обнаружены нарушения, которые могли повлиять на итоги выборов. Поэтому результаты голосования на избирательных участках 4, 6, 28, 31, 33 округа признаются недействительными», – отметила она.

Также аннулированы результаты голосования на одном избирательном участке 23-го Насими-Сабаильского избирательного округа в рамках внеочередных парламентских выборов, прошедших в Азербайджане 1 сентября.

Член ЦИК и Экспертной группы Фуад Джавадов отметил, что по этому поводу в комиссию обратился зарегистрированный кандидат по упомянутому округу Азизов Азиз Фатехович.

«Кандидат утверждал, что в день голосования на 10 избирательных участках округа произошли нарушения. При расследовании его утверждений и представленных документов были обнаружены определенные нарушения только на избирательном участке №17 избирательного округа № 23. Таким образом, жалоба заявителя была частично удовлетворена, результаты голосования на избирательном участке №17 были аннулированы», – отметил Ф.Джавадов.

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