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Украина направит на оборону и нацбезопасность более четверти ВВП страны

Украина направит на оборону и нацбезопасность более четверти ВВП страны

Расходы украинских властей на обеспечение национальной безопасности и оборону страны в 2025 году составят 26,3% Валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом свидетельствует пояснительная записка к проекту государственного бюджета на следующий год, опубликованная на официальном сайте Верховной рады.

Из документа следует, что в 2025 году Киев планирует потратить на военные нужды 2,2 трлн гривен ($53,2 млрд).

При этом, по мнению авторов проекта, доходы Украины в следующем году составят всего около двух трлн гривен ($48,5 млрд). Расходы, в свою очередь, могут достигнуть 3,6 трлн гривен ($87 млрд). В связи с этим общий дефицит бюджета ожидается на уровне $38,5 млрд.

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