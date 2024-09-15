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Синоптики прогнозируют ливни и снег в регионах страны

Синоптики прогнозируют ливни и снег в регионах страны

В Баку и на Абшеронском полуострове 16 сентября будет ветрено, в целом ожидается погода без осадков. Об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Согласно информации, северо-западный ветер днем сменится северо-восточным

Температура воздуха в столице и на полуострове ночью составит 18-22°, днем 26-29° тепла. Атмосферное давление установится на отметке 760 мм рт. ст. Относительная влажность ночью составит 70-75%, днем – 40-45%.

В районах Азербайджана, преимущественно вечером и ночью, местами ожидаются кратковременные дожди с грозами. Кое-где прогнозируются кратковременные ливни и град, в высокогорье есть вероятность снегопада. Ночью и утром местами ожидается легкий туман, восточный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 15-19°C, днем – 25-30°C тепла, в горах ночью – 5-10°C, днем – 12-17°C тепла.

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