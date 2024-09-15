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На трассе «Формулы-1» в Баку установили «Зеленый пост» (фото)

На трассе "Формулы-1" в Баку установили "Зеленый пост" (фото)

Baku City Circuit (Бакинское городское кольцо) вновь установило «Зеленый пост» на 19-м повороте трека Гран-при Азербайджана «Формулы-1». Об этом говорится в сообщении пресс-службы БГК.

Было отмечено, что этот шаг был предпринят в соответствии с неизменным обязательством по защите окружающей среды.

Целью проекта, запущенного в прошлом году, является повышение глобальной осведомленности о защите окружающей благодаря большой популярности автоспорта.

«Зеленый пост» выступает символом нашей приверженности обеспечению более зеленого, экологически чистого будущего для автоспорта. Маршалы на этом посту обеспечены специально разработанной зеленой униформой, полностью изготовленной из переработанных материалов. Кроме того, все оборудование, используемое на посту, соответствует строгим экологическим стандартам, минимизирует использование пластика и отдает предпочтение экологически чистым альтернативам», – указали в БГК.

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