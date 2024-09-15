Анкара: Чтим память наших шехидов, отдавших жизни за независимость Азербайджана

Министерство иностранных дел Турции поздравило Азербайджан со 106-й годовщиной освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации.
«Поздравляем наших азербайджанских братьев со 106-й годовщиной освобождения прекрасной столицы Азербайджана Баку от оккупации.
С уважением чтим светлую память наших шехидов, отдавших свои жизни за независимость [Азербайджана]», – говорится в публикации ведомства в соцсети Х.
Can Azerbaycan’ın güzel başkenti Bakü’nün işgalden kurtuluşunun 106. yıl dönümünde, Azerbaycanlı kardeşlerimizi kutluyoruz.
Bağımsızlık uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz. 🇹🇷🇦🇿#TekMilletİkiDevlet pic.twitter.com/L8ZJ0UTmqw
— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) September 15, 2024