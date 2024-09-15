Анкара: Чтим память наших шехидов, отдавших жизни за независимость Азербайджана

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Министерство иностранных дел Турции поздравило Азербайджан со 106-й годовщиной освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации.

«Поздравляем наших азербайджанских братьев со 106-й годовщиной освобождения прекрасной столицы Азербайджана Баку от оккупации.

С уважением чтим светлую память наших шехидов, отдавших свои жизни за независимость [Азербайджана]», – говорится в публикации ведомства в соцсети Х.