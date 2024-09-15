Сегодня определятся победители бакинского этапа «Формулы-1»

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Сегодня станут известны победители Гран-при Азербайджана «Формулы-1».

Старт гонки запланирован на 15:00. Согласно итогам квалификационного заезда, «поул» завоевал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Со второго места стартует Оскар Пиастри из «Макларена». Третий – Карлос Сайнс («Феррари»)

Оставшиеся комплекты шин перед гонкой после трёх сессий практик и квалификации.

Официальный поставщик шин компания Pirelli представила свой традиционный прогноз по возможным стратегиям пит-стопов в предстоящем финале.

Сегодня также пройдет решающая гонка бакинского этапа «Формулы-2», которая стартует в 11:35. Ранее лучший результат показал Рихард Вершор из «Трайдента».