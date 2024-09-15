Украинцы уничтожили еще 1170 вражеских солдат

За последние сутки с 14 на 15 сентября, россияне потеряли на фронте 1170 солдат, 20 ББМ и 23 артиллерийские системы. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери России с 24.02.22 по 15.09.24 ориентировочно составили:
личного состава – около 633 800 (+1170) человек ликвидировано;
танков – 8680 (+6) ед.;
боевых бронированных машин – 17 063 (+20) ед.;
артиллерийских систем – 18 109 (+23) ед.;
РСЗО – 1186 ед.;
средства ПВО – 947 (+1) ед.;
самолетов – 369 ед.;
вертолетов – 328 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 15 234 (+85) ед.;
крылатых ракет – 2592 (+1) ед.;
кораблей/катеров – 28 ед.;
подводных лодок – 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн – 24 684 (+53) ед.;
специальной техники – 3084 ед.