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Украинцы уничтожили еще 1170 вражеских солдат

Украинцы уничтожили еще 1170 вражеских солдат

За последние сутки с 14 на 15 сентября, россияне потеряли на фронте 1170 солдат, 20 ББМ и 23 артиллерийские системы. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери России с 24.02.22 по 15.09.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 633 800 (+1170) человек ликвидировано;

танков – 8680 (+6) ед.;

боевых бронированных машин – 17 063 (+20) ед.;

артиллерийских систем – 18 109 (+23) ед.;

РСЗО – 1186 ед.;

средства ПВО – 947 (+1) ед.;

самолетов – 369 ед.;

вертолетов – 328 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 15 234 (+85) ед.;

крылатых ракет – 2592 (+1) ед.;

кораблей/катеров – 28 ед.;

подводных лодок – 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 24 684 (+53) ед.;

специальной техники – 3084 ед.

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