Украинского бизнесмена Игоря Коломойского лишили гражданства Кипра, такое решение принял кабмин страны. Об этом сообщила местная газета Phileleftheros.
Отмечается, что также паспортов лишились российский предприниматель Максим Захарченко, египтянин Мохаммед Салем и члены их семей.
Решение об аннулировании гражданства было принято после обнаружения несоответствия персональных данных. Примечательно, что все фигуранты являются обладателями так называемых «золотых паспортов», выдаваемых в обмен на инвестиции в экономику Кипра.
В частности, Коломойский при получении гражданства в 2010 году не сообщил, что двумя годами ранее ему грозило уголовное преследование в России за неуплату налогов.