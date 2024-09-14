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Главное Мир

Коломойского лишили гражданства Кипра

Коломойского лишили гражданства Кипра

Украинского бизнесмена Игоря Коломойского лишили гражданства Кипра, такое решение принял кабмин страны. Об этом сообщила местная газета Phileleftheros.

Отмечается, что также паспортов лишились российский предприниматель Максим Захарченко, египтянин Мохаммед Салем и члены их семей.

Решение об аннулировании гражданства было принято после обнаружения несоответствия персональных данных. Примечательно, что все фигуранты являются обладателями так называемых «золотых паспортов», выдаваемых в обмен на инвестиции в экономику Кипра.

В частности, Коломойский при получении гражданства в 2010 году не сообщил, что двумя годами ранее ему грозило уголовное преследование в России за неуплату налогов.

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