Орбан потренировался со Шварценеггером в Будапеште

161 Просмотров

Венгерский премьер Виктор Орбан опубликовал фотографию из фитнес-центра Будапешта, где он потренировался вместе с актером и экс-губернатором Калифорнии Арнольдом Шварценеггером. Снимок политик выложил в соцсети Facebook.

«Я оставил футболку для тренировки дома, но тренер не пощадил», — прокомментировал Орбан публикацию.

Он также поделился фото со Шварценеггером в его рабочем кабинете и видео встречи у здания правительства Венгрии.

Актер несколько лет назад уже посещал этот фитнес-центр в Будапеште. Там проходили съемки шестого фильма франшизы «Терминатор».