В G7 призвали Иран прекратить передачу ракет России

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Иран должен «немедленно прекратить» оказание военной поддержки и передачу России баллистических ракет, которые уже поставляются Москве Тегераном. Такие требования содержатся в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7), опубликованном на сайте правительства Великобритании.

В документе говорится, что исламской республике также следует «остановить поставки беспилотных летательных аппаратов и родственных технологических решений, которые представляют прямую угрозу как населению Украины, так и европейской и международной безопасности».

Кроме того, руководители дипведомств стран «семерки» предупредили, что продолжат «призывать Иран к ответу за неприемлемую поддержку» войны России в Украине и вводить против Тегерана новые санкции.

«Свидетельства того, что Иран продолжает передавать оружие России, несмотря на неоднократные международные призывы прекратить это, говорят о дальнейшем усилении военной поддержки Ираном» войны в Украине, утверждается в заявлении.