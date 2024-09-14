Шольц призвал Генпрокуратуру провести расследование подрывов «Северных потоков»

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Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Генпрокуратуру ФРГ провести расследование взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» непредвзято. Виновные в подрывах, по его словам, должны быть привлечены к ответственности в Германии.

«Это был террористический акт», – заявил Шольц в ходе общения с гражданами в городе Пренцлау (федеральная земля Бранденбург) на востоке ФРГ. Его слова приводит агентство DPA.

«Мы призываем все органы безопасности и генерального прокурора провести расследование без учета интересов кого-либо», – отметил канцлер, добавив, что именно это и будет сделано.

«Ничего не должно быть скрыто, это должно быть абсолютно ясно. И мы хотим привлечь тех, кто это сделал, если нам удастся их поймать, к ответственности в Германии. Вы можете на это положиться, мы никому не дадим пощады», – констатировал Шольц.