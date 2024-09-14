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Шольц заявил, что не будет разрешать Украине наносить удары вглубь РФ

Шольц заявил, что не будет разрешать Украине наносить удары вглубь РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц исключил поставки Украине дальнобойного оружия в будущем, независимо от решений партнеров.

Он также подчеркнул, что считает проблемой предоставление Вооруженным силам Украины (ВСУ) возможности нанесения ударов вглубь РФ, и заверил, что не будет этого разрешать.

В ходе общения с гражданами в городе Пренцлау (федеральная земля Бранденбург) на востоке ФРГ Шольц подтвердил свой отказ от поставки дальнобойных крылатых ракет Taurus Киеву на том основании, что это повлечет за собой «серьезный риск эскалации». «Я сказал «нет» этому», – отметил Шольц, которого цитирует агентство DPA.

Глава правительства ФРГ подчеркнул, что считает проблемой предоставление Киеву возможности нанесения ударов вглубь России, заявив, что не разрешит этого.

«И конечно, это также относится и к другому оружию, если бы мы его поставили, которое могло бы бить на такое большое расстояние», – сказал Шольц. «Так и останется», – констатировал канцлер. «Вот почему я придерживаюсь своей позиции, даже если другие страны решат иначе», – отметил он. «Я не буду этого делать, потому что считаю это проблемой», – резюмировал Шольц.

Говоря про сообщения о том, что США могут снять существующие ограничения, он заметил, что не все предположения верны. До этого Белый дом по итогам встречи президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера не сообщил о решении Вашингтона по нанесению ударов западным оружием вглубь территории РФ.

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